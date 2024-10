Verstappen c'è: sua la Sprint ad Austin, Sainz secondo (Di sabato 19 ottobre 2024) Il campione del mondo domina negli Usa, lo spagnolo della Ferrari beffa Norris Austin (STATI UNITI) - Max Verstappen è tornato e ritrova la vittoria ad Austin, prendendosi la Sprint del GP degli Usa. Il campione del mondo della Red Bull ha preso subito il largo dall'inizio chiudendo davanti alla Fer Ilgiornaleditalia.it - Verstappen c'è: sua la Sprint ad Austin, Sainz secondo Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il campione del mondo domina negli Usa, lo spagnolo della Ferrari beffa Norris(STATI UNITI) - Maxè tornato e ritrova la vittoria ad, prendendosi ladel GP degli Usa. Il campione del mondo della Red Bull ha preso subito il largo dall'inizio chiudendo davanti alla Fer

F1 gara sprint GP Stati Uniti Austin : risultati e ordine di arrivo - Verstappen torna a vincere - Davanti, George Russell tenta il sorpasso su Norris, con il numero quattro che si mantiene in seconda posizione. Norris C. V. Colapinto L. Il pilota delle frecce d’argento va poi in sofferenza, con Sainz che ne approfitta e conquista la terza piazza, seguito a ruota da Charles Leclerc. L’olandese parte nel migliore dei modi e lo stesso fa Lando Norris, con lo scudiero della McLaren che passa ... (Sportface.it)