Liberoquotidiano.it - Ucraina: Kiev, 'almeno 102 prigionieri di guerra ucraini giustiziati dalla Russia'

(Di sabato 19 ottobre 2024), 19 ott. (Adnkronos) - Le forze russe hanno giustiziato102didal 2022. Lo ha dichiarato in un'intervista alIndependent il difensore civico ucraino Dmytro Lubinets, citando i dati dell'ufficio del Procuratore generale. Secondo Lubinets, il numero effettivo di tali casi è probabilmente molto più alto, poiché è difficile documentare i crimini dirussi senza prove a sostegno, come i video delle esecuzioni. Ci sono state molteplici segnalazioni di esecuzioni didida parte di soldati russi nel corso di quest'anno. Video e foto con prove dei crimini sono riemersi sui social, tra cui filmati di droni che mostrano l'uccisione deidimentre si arrendevano alle truppe russe, così come video e foto con corpi di soldatiche suggeriscono torture e morte violenta in prigionia.