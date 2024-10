Sconti fiscali per chi paga con carte di credito, la mossa del Governo contro l’evasione (Di sabato 19 ottobre 2024) Con una misura proposta nel primo testo della manovra finanziaria del 2025, il Governo ha deciso di estendere l’obbligo della tracciabilità delle spese per ottenere diversi Sconti fiscali dedicati sia ai privati che alle aziende. Per alcuni bonus, come quelli edilizi, questo obbligo esiste già da anni, ma ora potrebbe essere esteso a quasi ogni ambito delle detrazioni fiscali. L’obiettivo principale di questa norma è il contrasto all’evasione. L’Italia è il Paese con più evasione dell’Iva in Ue e la tracciabilità dei pagamenti è uno dei metodi migliori per prevenire questa pratica. Permettere di accedere ai bonus solo tramite pagamenti tracciabili dovrebbe fare da incentivo per il loro utilizzo. Quifinanza.it - Sconti fiscali per chi paga con carte di credito, la mossa del Governo contro l’evasione Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Con una misura proposta nel primo testo della manovra finanziaria del 2025, ilha deciso di estendere l’obbligo della tracciabilità delle spese per ottenere diversidedicati sia ai privati che alle aziende. Per alcuni bonus, come quelli edilizi, questo obbligo esiste già da anni, ma ora potrebbe essere esteso a quasi ogni ambito delle detrazioni. L’obiettivo principale di questa norma è il contrasto al. L’Italia è il Paese con più evasione dell’Iva in Ue e la tracciabilità deimenti è uno dei metodi migliori per prevenire questa pratica. Permettere di accedere ai bonus solo tramitementi tracciabili dovrebbe fare da incentivo per il loro utilizzo.

