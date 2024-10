Romadailynews.it - Sao Tome’ e Pri’ncipe: l’esperienza cinese sta migliorando l’agricoltura del Paese

(Di sabato 19 ottobre 2024) Sao, 19 ott – (Xinhua) – Con l’arrivo della stagione delle piogge in ottobre, Jamaika Martins, 32 anni, era occupata nel suo piccolo appezzamento di terreno a raccogliere il Bok Choyper la prima volta. Nelle vicinanze, esperti agricoli cinesi, che hanno aiutato Saocon, erano piuttosto colpiti dei risultati dei loro sforzi, diventando i primi acquirenti dei prodotti coltivati in casa da Jamaika. A differenza dello stesso ortaggio coltivato in Cina, il raccolto di Jamaika, in balia del clima locale, aveva foglie lunghe e un corpo slanciato. Nonostante il suo aspetto diverso, il raccolto ha superato quello di altre verdure a foglia solitamente coltivate dagli agricoltori locali.