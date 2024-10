Liberoquotidiano.it - Saint-Gobain, Terrasini: "Nuovo impianto fotovoltaico è importante step verso decarbonizzazione"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. -(Adnkronos) - "L'inaugurato oggi rappresenta unonel processo didei siti in Italia e nel gruppo. Abbiamo l'obiettivo di emettere zero emissioni nel 2050 e questoci permetterà di consumare tutta l'energia prodotta, che sarà consumata nello stabilimento di, a Vidalengo di Caravaggio”. Con queste dichiarazioni, Gaetano, amministratore delegatoItalia, è intervenuto a margine dell'inaugurazione delparcodello stabilimento di, che nella frazione della città del Merisi produce isolanti per l'edilizia e in particolare lana di vetro, per rendere ancora più sostenibile una delle aziende più importanti di Caravaggio, da decenni pezzodel tessuto sociale ed economico di Vidalengo.