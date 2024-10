MotoGP, Bagnaia cercherà la rivincita su Martin nel GP domenicale di Phillip Island. Marquez e Bastianini pronti a fare da “aghi della bilancia” (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Gran Premio d’Australia di MotoGP scatterà alle ore 5.00 italiane di domenica 20 ottobre. “Levataccia”, dunque, per chi volesse seguire in diretta il quart’ultimo atto di un Mondiale elettrizzante. La Sprint odierna è stata dominata dallo “specialista” della gara-breve, ovverosia Jorge Martin. L’affermazione nella prova dimezzata ha permesso allo spagnolo di portarsi a +16 nella classifica generale, in quanto Francesco Bagnaia si è dovuto accontentare della quarta posizione, sopravanzato anche dal futuro e dal presente compagno di box, leggasi Marc Marquez ed Enea Bastianini. Un successo netto, quello di Martin, che però non è scritto possa ripetersi domani. Il Gran Premio vero e proprio sarà un altro paio di maniche e non potrà essere certo gestito dal madrileno nella stessa maniera in cui ha impostato la Sprint, cioè sul concetto di fuga-per-la-vittoria. Oasport.it - MotoGP, Bagnaia cercherà la rivincita su Martin nel GP domenicale di Phillip Island. Marquez e Bastianini pronti a fare da “aghi della bilancia” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Gran Premio d’Australia discatterà alle ore 5.00 italiane di domenica 20 ottobre. “Levataccia”, dunque, per chi volesse seguire in diretta il quart’ultimo atto di un Mondiale elettrizzante. La Sprint odierna è stata dominata dallo “specialista”gara-breve, ovverosia Jorge. L’affermazione nella prova dimezzata ha permesso allo spagnolo di portarsi a +16 nella classifica generale, in quanto Francescosi è dovuto accontentarequarta posizione, sopravanzato anche dal futuro e dal presente compagno di box, leggasi Marced Enea. Un successo netto, quello di, che però non è scritto possa ripetersi domani. Il Gran Premio vero e proprio sarà un altro paio di maniche e non potrà essere certo gestito dal madrileno nella stessa maniera in cui ha impostato la Sprint, cioè sul concetto di fuga-per-la-vittoria.

Ordine d’arrivo MotoGP - Sprint Race GP Australia 2024 : assolo di Martin - Bagnaia fuori dal podio - Di Giannantonio penalizzato - 1 15. 7 3 laps 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 10’29. 9 2 laps 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 15’00. 528 14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 19’47. 495 177. MotoGP, Martin fa il vuoto nella Sprint del GP d’Australia. 411 178. 5 19. 8795 5 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 19’22. (Oasport.it)