Luca Rigoldi si ritira ad appena 31 anni: “Sconfitta della boxe italiana? Mi impegnerò in federazione per migliorare certe dinamiche” (Di sabato 19 ottobre 2024) Luca Rigoldi, pugile vicentino in possesso della cintura Wbc International dei Piuma, già campione europeo (per più di due anni) e italiano dei Super Gallo, ha deciso di concludere la carriera da atleta professionista. Lo farà stasera 19 ottobre con un match d’addio in provincia di Vicenza, al Palasport di Villaverla. Queste sono settimane in cui la boxe italiana sta salutando alcuni dei suoi figli prediletti. Ma se le decisioni di Emiliano Marsili (48 anni) e Giovanni De Carolis (40) sono dovute principalmente all’età, sportivamente avanzata, la scelta di Rigoldi è diversa, avendo pensato di chiudere giovane, a 31 anni. Ilfattoquotidiano.it - Luca Rigoldi si ritira ad appena 31 anni: “Sconfitta della boxe italiana? Mi impegnerò in federazione per migliorare certe dinamiche” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024), pugile vicentino in possessocintura Wbc International dei Piuma, già campione europeo (per più di due) e italiano dei Super Gallo, ha deciso di concludere la carriera da atleta professionista. Lo farà stasera 19 ottobre con un match d’addio in provincia di Vicenza, al Palasport di Villaverla. Queste sono settimane in cui lasta salutando alcuni dei suoi figli prediletti. Ma se le decisioni di Emiliano Marsili (48) e GiovDe Carolis (40) sono dovute principalmente all’età, sportivamente avanzata, la scelta diè diversa, avendo pensato di chiudere giovane, a 31

