LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: Bulega vince gara-1, Razgatlioglu è il nuovo campione del mondo (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 14.38 Razgatlioglu è per la seconda volta campione del mondo, prima volta per la BMW, Bulega vince dominando gara-1 avvicinando il titolo costruttori per la Ducati. Grande prestazione anche per Locatelli terzo. Sfortunato Petrucci caduto e Rinaldi ritirato. Brutta gara per Bautista con due cadute, Iannone anonimo dodicesimo e Rea undicesimo. 14.36 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1: 1 11 Bulega LEAD 1’42.032 2 54 Razgatlioglu 6.067 1’43.3913 55 LOCATELLI 9.361 1’41.476 4 22 LOWES 11.249 1’41.847 5 7 LECUONA 13.597 1’42.056 6 60 VAN DER MARK 14.976 1’41.965 7 97 VIERGE 15.762 1’41.7058 47 BASSANI 16.285 1’41.741 9 77 AEGERTER 16.715 1’41.784 10 31 GERLOFF 16.854 1’41.346 11 65 REA 19.768 1’41.74312 29 IANNONE 19.773 1’41.495 13 14 LOWES 27.133 1’42.408 14 45 REDDING 30. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: Bulega vince gara-1, Razgatlioglu è il nuovo campione del mondo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 14.38è per la seconda voltadel, prima volta per la BMW,dominando-1 avvicinando il titolo costruttori per la Ducati. Grande prestazione anche per Locatelli terzo. Sfortunato Petrucci caduto e Rinaldi ritirato. Bruttaper Bautista con due cadute, Iannone anonimo dodicesimo e Rea undicesimo. 14.36 Ecco l’ordine di arrivo di-1: 1 11LEAD 1’42.032 2 546.067 1’43.3913 55 LOCATELLI 9.361 1’41.476 4 22 LOWES 11.249 1’41.847 5 7 LECUONA 13.597 1’42.056 6 60 VAN DER MARK 14.976 1’41.965 7 97 VIERGE 15.762 1’41.7058 47 BASSANI 16.285 1’41.741 9 77 AEGERTER 16.715 1’41.784 10 31 GERLOFF 16.854 1’41.346 11 65 REA 19.768 1’41.74312 29 IANNONE 19.773 1’41.495 13 14 LOWES 27.133 1’42.408 14 45 REDDING 30.

LIVE Superbike - GP Spagna 2024 in DIRETTA : Bulega guida la gara - Razgatlioglu mantiene la seconda posizione! - 273 +1. 13 Rea scivola, Petrucci sta per completare un giro che lo può mettere al terzo posto. 06414 47 BASSANI 1’38. 342 1’39. 47 Iannone ha rinnovato per il prossimo anno, mentre per Rinaldi sarà l’ultima gara in Superbike. 11. 49 Al momento ci sono 23 gradi in Andalucia, 28 sulla pista di Jerez. (Oasport.it)

LIVE Superbike - GP Spagna 2024 in DIRETTA : Bulega in testa - segue Razgatlioglu - 069 1’39. 38. 37. 5- La situazione al momento: 1 11 BULEGA LEAD 1’40. 37. 202 +0. 262 1’50. 868 +1. 488 +2. 230 +3. 272 1’39. 00. Il pilota italiano del team Ducati Aruba. 06414 47 BASSANI 1’38. 084 1’47. 49 Al momento ci sono 23 gradi in Andalucia, 28 sulla pista di Jerez. 38 Situazione diversa per il mondiale costruttori, dove la Ducati è in testa con 35 punti di vantaggio sulla stessa BMW. (Oasport.it)

LIVE Superbike - GP Spagna 2024 in DIRETTA : tra poco il via di gara-1 con Bulega in pole! - 43 Per la scuderia italiana, sarebbe il mondiale numero 20 in 37 anni. 17 Ecco il risultato della Superpole: 1 11 BULEGA 1’37. 38. 039 22 5 OETTL 1’40. 792 +2. 321 PIT IN 15 1 BAUTISTA 1’38. 606 1’42. 10. 03 Lowes salta al primo posto con 1. 47 Basta non perdere oltre 9 punti per la vittoria del secondo titolo per il turco Razgatlioglu. (Oasport.it)