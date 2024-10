Lecce-Inter Primavera 0-0: solo un punto per Zanchetta. Match anonimo (Di sabato 19 ottobre 2024) Si è chiuso con il risultato di 0-0 la sfida tra il Lecce di Scurto e l’Inter Primavera di Zanchetta. Dopo un primo tempo archiviato a reti bianchi, nella ripresa l’Inter prova a mettere il piede sull’acceleratore. PAREGGIO – Dopo un primo tempo abbastanza tranquillo, il risultato non si schioda nemmeno nella ripresa e al triplice fischio è solo 0-0. Dopo un inizio tiepido, con Lecce e Inter Primavera che non hanno mai impensierito i rispettivi portieri, nella ripresa i nerazzurri di Zanchetta partono subito forte. Al 52? viene di fatto annullato un gol a Spinaccè che sul tiro di Quieto era stato lesto a calciare dentro partendo però oltre la linea del fuorigioco. Tre minuti dopo si fa vedere ancora l’Inter con Motta che calcia sul secondo palo al volo ma Rafaila è ben posizionato e respinge senza difficoltà la conclusione dell’esterno nerazzurro. Inter-news.it - Lecce-Inter Primavera 0-0: solo un punto per Zanchetta. Match anonimo Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Si è chiuso con il risultato di 0-0 la sfida tra ildi Scurto e l’di. Dopo un primo tempo archiviato a reti bianchi, nella ripresa l’prova a mettere il piede sull’acceleratore. PAREGGIO – Dopo un primo tempo abbastanza tranquillo, il risultato non si schioda nemmeno nella ripresa e al triplice fischio è0-0. Dopo un inizio tiepido, conche non hanno mai impensierito i rispettivi portieri, nella ripresa i nerazzurri dipartono subito forte. Al 52? viene di fatto annullato un gol a Spinaccè che sul tiro di Quieto era stato lesto a calciare dentro partendo però oltre la linea del fuorigioco. Tre minuti dopo si fa vedere ancora l’con Motta che calcia sul secondo palo al volo ma Rafaila è ben posizionato e respinge senza difficoltà la conclusione dell’esterno nerazzurro.

LIVE Lecce-Inter Primavera 0-0 : Zanchetta si affida a Lavelli - 35? La gara prosegue, mancano dieci minuti all’intervallo e i portieri non sono stati costretti ad interventi importanti. A fra un quarto d’ora per il secondo tempo LIVE di Lecce-Inter Primavera. Quest’oggi si disputa la partita Lecce-Inter Primavera: il match è valido per l’ottava giornata di campionato. (Inter-news.it)

LIVE Lecce-Inter Primavera 0-0 : comincia il secondo tempo! 

LECCE (4-3-3): Rafaila; Ubani, Pehlivanov, Esposito, Addo; Kovac, Gorter, Yilmaz; Winkelmann, Bertloucci, Delle Monache. 

13? L'Inter continua ad attaccare, ma i pericoli sono pochi ed il Lecce è ordinato in fase difensiva.

Lecce-Inter Primavera 0-0 al 45? : zero spettacolo - partita chiusa - Pochi i colpi di scena in Puglia con i padroni di casa che hanno sfiorato il vantaggio. Si è chiuso con un semplice 0-0 il primo tempo di Lecce-Inter Primavera. Nel finale di primo tempo sia Lecce che Inter provano ad amministrare senza però impegnare sul serio i rispettivi portieri. Azione murata, poi sulla ribattuta ci prova Venturini che viene chiuso dalla difesa. (Inter-news.it)