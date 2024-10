Le agenzie di rating Fitch e S&P promuovono l’Italia: “Governo stabile”, “Prospettive rosee” (Di sabato 19 ottobre 2024) “I giudizi delle agenzie di rating sono il risultato dell’azione responsabile del Governo, che si traduce in credibilità per l’Italia”. Il commento arriva nella notte, a formularlo con legittima soddisfazione il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, dopo i giudizi arrivati dagli Stati Uniti, a Borse internazionali chiuse, da parte delle agenzie Fitch e Standard and Poor’s. “Governo stabile, piano fiscale credibile, Prospettive rosee” Due promozioni su due: altrettanto eccellenti. Dato ancora più significativo, dato che arriva a pochi giorni dal varo della manovra di bilancio. Entrambe le agenzie confermano il rating BBB, e Fitch alza l’outlook da stabile a positivo, parlando di “piano fiscale credibile” e di una “situazione politica stabile”. Secoloditalia.it - Le agenzie di rating Fitch e S&P promuovono l’Italia: “Governo stabile”, “Prospettive rosee” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “I giudizi delledisono il risultato dell’azione responsabile del, che si traduce in credibilità per”. Il commento arriva nella notte, a formularlo con legittima soddisfazione il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, dopo i giudizi arrivati dagli Stati Uniti, a Borse internazionali chiuse, da parte dellee Standard and Poor’s. “, piano fiscale credibile,” Due promozioni su due: altrettanto eccellenti. Dato ancora più significativo, dato che arriva a pochi giorni dal varo della manovra di bilancio. Entrambe leconfermano ilBBB, ealza l’outlook daa positivo, parlando di “piano fiscale credibile” e di una “situazione politica”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le agenzie di rating promuovono l’Italia e confermano la tripla B. Fitch alza l'outlook da stabile a positivo - Roma, 18 ottobre 2024 - Italia promossa da S&P e Fitch a pochi giorni dal varo della manovra di bilancio. Fitch dal canto suo sostiene che la credibilità di bilancio dell'Italia è aumentata, e come "il budget 2025 mette in evidenza l'impegno del governo verso le regole fiscali dell'Ue". Unico neo per l'Italia resta l'elevato debito. (Quotidiano.net)

Giudizi delle agenzie di rating sull’Italia : attese le valutazioni per la manovra 2025 - Attuale giudizio delle agenzie di rating sull’Italia L’attuale stato del rating dell’Italia, con un punteggio di BBB e outlook stabile sia da parte di S&P che di Fitch, pone il paese in una posizione di media affidabilità. Con l’approvazione della manovra 2025 e gli sviluppi economici in un contesto globale incerto, S&P Global Ratings e Fitch forniranno i loro giudizi a mercati chiusi. (Gaeta.it)