La notizia più bella: ritrovata la 14enne scomparsa da Robbiate, sta bene (Di sabato 19 ottobre 2024) La notizia più bella è arrivata poco fa dalla Prefettura di Lecco: "Si informa che la minore Rachele Rose R. è stata ritrovata ed è in buone condizioni di salute". Dopo circa 24 ore da incubo, la 14enne residente a Robbiate e scomparsa da ieri, sta bene e sta per rientrare a casa.Non è ancora Leccotoday.it - La notizia più bella: ritrovata la 14enne scomparsa da Robbiate, sta bene Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Lapiùè arrivata poco fa dalla Prefettura di Lecco: "Si informa che la minore Rachele Rose R. è stataed è in buone condizioni di salute". Dopo circa 24 ore da incubo, laresidente ada ieri, stae sta per rientrare a casa.Non è ancora

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scuola di Catona - la bella notizia in prefettura : firmata la delibera regionale che concede il Ciapi - Ricevuti dalla prefetta Clara Vaccaro, i genitori della scuola media di Catona hanno appreso che oggi è stata approvata la delibera regionale che autorizza l'uso dei locali ex Ciapi per le 14 classi dei plessi. Un appuntamento richiesto e concesso in modo tempestivo e finalmente l'attesa notizia. (Reggiotoday.it)

“Adesso ti becchi anche una bella querela. Io non sono indagato di nulla” : Fedez si scalda con Valerio Staffelli dopo il Tapiro d’oro di “Striscia La Notizia” - Io non sono indagato di nulla”. Il rapper – nell’occhio del ciclone per le vicende legali riguardanti le sue guardie del corpo – è stato raggiunto dall’inviato di “Striscia la Notizia” Valerio Staffelli. I due, che spesso appaiono accanto a lui nelle foto, erano le guardie del corpo del rapper e della sua famiglia. (Ilfattoquotidiano.it)

L'Indonesia ha inaugurato la nuova capitale. Ma non è una bella notizia - Si chiama Nusantara è stata inaugurata durante i festeggiamenti dell'indipendenza e diventerà la nuova capitale: Giacarta sta per essere spazzata via dai cambiamenti climatici. (Vanityfair.it)