Il Giovedì, recensione del capolavoro di Dino Risi restaurato dal CSC e presentato ad Alice nella città (Di sabato 19 ottobre 2024) presentato il 19 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Alice nella città, il restauro di uno dei film più belli di Dino Risi, Il Giovedì. La nostra recensione. Comingsoon.it - Il Giovedì, recensione del capolavoro di Dino Risi restaurato dal CSC e presentato ad Alice nella città Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di sabato 19 ottobre 2024)il 19 ottobre alla Festa del Cinema di Roma,sezione, il restauro di uno dei film più belli di, Il. La nostra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“La Confessione” in concorso ad Alice nella Città - prima assoluta a Roma giovedì 17 ottobre all’Auditorium Conciliazione - Di questo racconta “La Confessione”, il cortometraggio di Nicola Sorcinelli, scritto insieme ad Andrea Brusa e interpretato da Romana Maggiora Vergano e Andrea Arcangeli, che sarà in concorso in Cortometraggi Panorama Italia in prima assoluta alla 22a edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. (Romadailynews.it)

Nella Biblioteca provinciale di Benevento una Stanza per la poesia : giovedì 10 l’apertura - it. A renderlo noto sono Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore unico di Sannio Europa, società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita. Una stanza per la Poesia”, curato dal professor Nicola Sguera. (Ildenaro.it)

"Previsto forte maltempo" - cosa non fare nella giornata di giovedì : la telefonata di allerta ai cittadini - Gli iscritti al servizio al servizio "Alert System" dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese sono stati informati del peggioramento delle condizioni atmosferiche atteso per giovedì. . Nella telefonata registrata, arrivata dal numero 0543-712200, si. Si annuncia un giovedì di intenso maltempo. (Forlitoday.it)