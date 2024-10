Justcalcio.com - Il Chelsea svela il nuovo logo che sicuramente irriterà (o divertirà) i rivali londinesi

(Di sabato 19 ottobre 2024) Breaking: Ilsta continuando i suoi sforzi per essere riconosciuto come il “vero club di Londra”, qualunque cosa significhi,ndo uno stemma leggermente modificato che utilizzerà in parte del marchio. La squadra di West London ha lanciato la sua campagna quest’estate, spingendo il suomotto, in occasione del loro 120esimo anno di esistenza. E sì, questo significa che, nonostante le loro affermazioni, ilè in realtà un club piùrispetto a molti dei suoilocali: Fulham (1879), Tottenham Hotspur, Queens Park Rangers (entrambi 1882), Millwall (1885), Arsenal (1886), Leyton Orient (1888), Brentford (1889) e West Ham United (1895) hanno tutti preceduto la fondazione delnel 1905, condivisa dal Crystal Palace.