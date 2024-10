Gli avversari. Martusciello, che elogi le Aquile: "Squadra forte, candidata alla A» (Di sabato 19 ottobre 2024) Il tecnico della Salernitana Giovanni Martusciello (nella foto), sollecitato sulle ambizioni della sua Squadra, ha spostato i riflettori sullo Spezia: "Incontreremo una Squadra forte, che lotterà per vincere il campionato. Una formazione ottimamente allenata da mister D’Angelo, con la specialità dei gol da palle inattive. Noi siamo nati da poco, abbiamo prioritariamente l’obiettivo di diventare Squadra, lo stiamo facendo attraverso lo spirito giusto. Il fatto che si è retrocessi dalla A non significa che si debba vincere il campionato". A margine Martusciello ha espresso tutta la vicinanza dell’ambiente granata al giocatore Lorenzo Amatucci, colpito dalla scomparsa della mamma. Sport.quotidiano.net - Gli avversari. Martusciello, che elogi le Aquile: "Squadra forte, candidata alla A» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Il tecnico della Salernitana Giovanni(nella foto), sollecitato sulle ambizioni della sua, ha spostato i riflettori sullo Spezia: "Incontreremo una, che lotterà per vincere il campionato. Una formazione ottimamente allenata da mister D’Angelo, con la specialità dei gol da palle inattive. Noi siamo nati da poco, abbiamo prioritariamente l’obiettivo di diventare, lo stiamo facendo attraverso lo spirito giusto. Il fatto che si è retrocessi dA non significa che si debba vincere il campionato". A margineha espresso tutta la vicinanza dell’ambiente granata al giocatore Lorenzo Amatucci, colpito dscomparsa della mamma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Martusciello e Patriarca - Forza Italia amplia la squadra - . Tempo di lettura: < 1 minuto“Continua a crescere la squadra di Forza Italia nella provincia di Napoli”. Per Sant’Antimo, abbiamo nominato commissario politico il consigliere comunale Francesco Cesaro, uno dei giovani più votati”, hanno concluso i coordinatori. “Questo è un passo significativo per Forza Italia, che non solo punta sul ruolo fondamentale delle donne, ma riconosce anche ... (Anteprima24.it)

Udinese-Salernitana - Martusciello : “Peccato per il risultato - ma la squadra sta rispondendo bene” - Lo ha detto Giovanni Martusciello dopo la sconfitta a Udine per 3-1. “Le partite si possono anche perdere, dispiace sempre quando succede, anche se contro una squadra di categoria superiore. Non è questione di stanchezza, dobbiamo essere più attenti”. . Avrebbe bisogno di fare allenamenti specifici ma in questo momento ci sono incontri ravvicinati, come le tre partite in sette giorni, ed è ... (Sportface.it)

Salernitana - Martusciello : «SCONFITTA? Ho visto BUONE risposte dalla squadra - c’erano tante DIFFICOLTA’» - Dispiace perdere, contro un avversario […]. SCONFITTA – «Si è puntato a un cambiamento completo nell’undici, con ragazzi che non avevano mai giocato insieme, sono contento per quello che hanno fatto. Le parole di Giovanni Martusciello, allenatore della Salernitana, nel post partita della sfida contro l’Udinese Giovanni Martusciello ha parlato a Mediaset nel post partita di Udinese-Salernitana di ... (Calcionews24.com)