Giani: "Stato d’emergenza". Il sindaco Fabio: "Allerta, non avevamo segnalazioni" (Di sabato 19 ottobre 2024) La conferenza stampa dell’amministrazione comunale era terminata da poco, quando il presidente della Regione Eugenio Giani ha annunciato lo Stato di emergenza regionale per sei province, compresa quella senese, "per garantire rapidi interventi e assistenza", auspicando anche il riconoscimento dello Stato di calamità nazionale. Poco prima, il sindaco Nicoletta Fabio aveva testimoniato "le situazioni di serio disagio che abbiamo riscontrato, da Massetana, a Marciano, a San Miniato. Da subito hanno lavorato senza sosta il personale nostro e delle forze dell’ordine, ma anche tanti volontari, negozianti e semplici cittadini: si sono potute toccare con mano solidarietà e disponibilità di fronte a un evento straordinario". Lanazione.it - Giani: "Stato d’emergenza". Il sindaco Fabio: "Allerta, non avevamo segnalazioni" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La conferenza stampa dell’amministrazione comunale era terminata da poco, quando il presidente della Regione Eugenioha annunciato lodi emergenza regionale per sei province, compresa quella senese, "per garantire rapidi interventi e assistenza", auspicando anche il riconoscimento dellodi calamità nazionale. Poco prima, ilNicolettaaveva testimoniato "le situazioni di serio disagio che abbiamo riscontrato, da Massetana, a Marciano, a San Miniato. Da subito hanno lavorato senza sosta il personale nostro e delle forze dell’ordine, ma anche tanti volontari, negozianti e semplici cittadini: si sono potute toccare con mano solidarietà e disponibilità di fronte a un evento straordinario".

Maltempo in Toscana : 200 interventi dei vigili del fuoco. Giani chiede a Musumeci lo stato di emergenza nazionale - I Vigili del fuoco hanno effettuato circa 200 interventi da ieri, 17 ottobre 2024, in Toscana a causa dell'ondata di maltempo che ha duramente colpito la regione, in particolare le province di Siena e Livorno L'articolo Maltempo in Toscana: 200 interventi dei vigili del fuoco. . ni chiede a Musumeci. (Firenzepost.it)

Nubifragi in Toscana - esonda anche il fiume Cecina. Giani : «Chiederò lo stato di calamità nazionale» - «Il riconoscimento di un insieme di stato di calamità nazionale – ha spiegato Giani – e dunque risorse adeguate per affrontare queste emergenze, sarebbe da parte del Governo oggettivamente giusto ed equo». Coldiretti: «2mila ettari sott’acqua» I forti temporali che hanno colpito il Livornese hanno fatto finire sott’acqua due mila ettari di campi coltivati. (Open.online)

Tracimazione fiume Cecina. Giani firma stato emergenza regionale - A Castelfiorentino Monni era insieme alla sindaca Francesca Gianni. Anche sulla Sp 18 del Lodano è presente una piccola frana, tra il km 1+300 e 1+400, poco dopo l’uscita dall’abitato di Sassetta. La ripulitura della carreggiata dai detriti, ad opera dell’impresa incaricata, ha consentito di ripristinare le condizioni di sicurezza per la riapertura della strada avvenuta già nel primo ... (Corrieretoscano.it)