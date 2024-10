Ilfattoquotidiano.it - “Faccio se**o 28 volte a settimana, voglio avere 54 figli così posso diventare il dio del matrimonio. Il mio nome passerà alla storia”: la “missione” di Ryuta Watanabe

(Di sabato 19 ottobre 2024) Vuole generare almeno 54con donne diverse., giapponese di 36 anni, è già sulla buona strada. Ha avuto diecicon differenti partner ma non gli basta. In un recente programma di infotainment giapponese ha rivelato senza mezzi termini: “54un dio del”. L’uomo, che vive a Sapporo, città situata nella zona sud-occidentale dell’isola di Hokkaid?, ha anche dichiarato spavaldamente di non lavorare da dieci anni. Cosa fa per vivere? Semplice: fa il casalingo. Cura la casa e la numerosa prole. Vive per ora solo con alcune delle sue ‘mogli’ e dei suoi. Ma, lo ha dichiarato lui stesso in tv, si mantiene grazie agli stipendi di tutte, fidanzate comprese. Non solo.ha anche un altro tipo di impegno quotidiano: fa sesso 28diversificando il soggetto.