Endless Love, trame future: Zeynep, accusata dell’omicidio di Ozan, scopre di aspettare un figlio da Emir (Di sabato 19 ottobre 2024) Cosa ci riservano le nuove puntate Endless Love? Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi per Zeynep Soydere non ci saranno tempi felici. La sorella di Kemal prima dovrà affrontare le accuse pesanti per la morte di Ozan e poi scoprirà di aspettare un figlio da Emir. Anticipazioni turche Endless Love: Zeynep accusata per l’omicidio di Ozan Zeynep Soydere si rifiuterà di aiutare Emir a incastrare suo fratello con l’accusa di aver rapito Deniz, e Kozcuo?lu non tarderà a escogitare un modo per vendicarsi anche della sua amante. Nel giorno del primo compleanno della bambina tutta la famiglia sarà riunita intorno al tavolo, ed Emir farà giungere a villa Soydere un filmato che mostrerà Zeynep mentre soffoca Ozan con un cuscino. La reazione di Nihan sarà immediata, e la donna dapprima aggredirà verbalmente la cognata chiamandola “assassina” e poi cercherà di strangolarla. Superguidatv.it - Endless Love, trame future: Zeynep, accusata dell’omicidio di Ozan, scopre di aspettare un figlio da Emir Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Cosa ci riservano le nuove puntate? Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi perSoydere non ci saranno tempi felici. La sorella di Kemal prima dovrà affrontare le accuse pesanti per la morte die poi scoprirà diunda. Anticipazioni turcheper l’omicidio diSoydere si rifiuterà di aiutarea incastrare suo fratello con l’accusa di aver rapito Deniz, e Kozcuo?lu non tarderà a escogitare un modo per vendicarsi anche della sua amante. Nel giorno del primo compleanno della bambina tutta la famiglia sarà riunita intorno al tavolo, edfarà giungere a villa Soydere un filmato che mostreràmentre soffocacon un cuscino. La reazione di Nihan sarà immediata, e la donna dapprima aggredirà verbalmente la cognata chiamandola “assassina” e poi cercherà di strangolarla.

