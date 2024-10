Chi sono i genitori di Antonella Elia, il dolore per la morte della mamma: “Avevo un anno, non ho ricordi” (Di sabato 19 ottobre 2024) La madre di Antonella Elia è morta quando lei aveva appena un anno a causa di una leucemia fulminante, e di lei non si sa molto. Non si conosce neanche il nome, e la stessa showgirl quando la nomina la chiama solamente “mia madre”. Invece, il padre di Antonella si chiamava Enrico Elia, di origini torinesi. Anche di lui ci sono poche informazioni, e sappiamo che è morto nel 1979, quando la figlia aveva circa 14 anni, a causa di un incidente stradale sull’Autostrada dei Fiori, nei pressi di Andora. Nell’incidente morì anche il calciatore Paolo Barison, mentre l’allenatore Nicola Radice si salvò. della madre, invece, Antonella non ha alcun ricordo essendo deceduta quando lei aveva appena un anno e mezzo. La showgirl ha rivelato che “Morì a causa di una leucemia fulminante, morì in quindici giorni. Di lei ho i ricordi dalle foto, perché ero troppo piccola“. Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori di Antonella Elia, il dolore per la morte della mamma: “Avevo un anno, non ho ricordi” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La madre diè morta quando lei aveva appena una causa di una leucemia fulminante, e di lei non si sa molto. Non si conosce neanche il nome, e la stessa showgirl quando la nomina la chiama solamente “mia madre”. Invece, il padre disi chiamava Enrico, di origini torinesi. Anche di lui cipoche informazioni, e sappiamo che è morto nel 1979, quando la figlia aveva circa 14 anni, a causa di un incidente stradale sull’Autostrada dei Fiori, nei pressi di Andora. Nell’incidente morì anche il calciatore Paolo Barison, mentre l’allenatore Nicola Radice si salvò.madre, invece,non ha alcun ricordo essendo deceduta quando lei aveva appena une mezzo. La showgirl ha rivelato che “Morì a causa di una leucemia fulminante, morì in quindici giorni. Di lei ho idalle foto, perché ero troppo piccola“.

