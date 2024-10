Tridente Ogunseye e mediana a tre. Le scelte di Troise per salire ancora (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ripartire di slancio dopo il mezzo passo falso contro il Rimini per restare ad alta quota. Con questo pensiero l’Arezzo affronta questa sera il Sestri Levante sul sintetico dello stadio ligure dove saranno circa un centinaio i tifosi amaranto al seguito. "Qualcosa a livello di formazione cambieremo. Sia per caratteristiche che tenendo conto della condizione psicofisica di qualcuno". ha ammesso Troise nella conferenza stampa della vigilia. Ecco allora che rispetto all’undici che ha affrontato i romagnoli si candidano per una maglia da titolare Guccione nel Tridente offensivo, Settembrini e Santoro in mediana, Del Fabro in difesa dove Chiosa, appena rientrato dal lungo stop, potrebbe avere un turno di riposo considerata anche la superficie sintetica. "Rigiochiamo dopo appena 5 giorni e qualcuno ha bisogno di recuperare" sottolinea il tecnico napoletano. Lanazione.it - Tridente Ogunseye e mediana a tre. Le scelte di Troise per salire ancora Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ripartire di slancio dopo il mezzo passo falso contro il Rimini per restare ad alta quota. Con questo pensiero l’Arezzo affronta questa sera il Sestri Levante sul sintetico dello stadio ligure dove saranno circa un centinaio i tifosi amaranto al seguito. "Qualcosa a livello di formazione cambieremo. Sia per caratteristiche che tenendo conto della condizione psicofisica di qualcuno". ha ammessonella conferenza stampa della vigilia. Ecco allora che rispetto all’undici che ha affrontato i romagnoli si candidano per una maglia da titolare Guccione neloffensivo, Settembrini e Santoro in, Del Fabro in difesa dove Chiosa, appena rientrato dal lungo stop, potrebbe avere un turno di riposo considerata anche la superficie sintetica. "Rigiochiamo dopo appena 5 giorni e qualcuno ha bisogno di recuperare" sottolinea il tecnico napoletano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tridente Ogunseye e mediana a tre. Le scelte di Troise per salire ancora - L’allenatore: "Cambierò qualcosa in formazione, considerando anche le condizioni fisiche di qualcuno". Guccione, Settembrini, Santoro e Del Fabro puntano a una maglia da titolare. Pattarello resta in ... (lanazione.it)

Sestri Levante-Arezzo: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta di Sestri Levante-Arezzo di Venerdì 18 ottobre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la gara di Serie C ... (calciomagazine.net)

Arezzo, Ogunseye è il punto fermo di Troise. Dubbi in difesa e a centrocampo verso Sestri - Chiosa verso la conferma, mentre a Mawuli e Renzi saranno chiesti straordinari. Settembrini in corsa con Santoro, le altre opzioni ... (lanazione.it)