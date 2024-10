Sentenza sui migranti in Albania, FdI: «Sinistra giudiziaria in aiuto a quella parlamentare». L’opposizione attacca: «Pagliacciata disumana» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un’ordinanza «inaccettabile e grave», frutto di «magistrati politicizzati». Dalla maggioranza forti critiche e toni di accusa per la mancata convalida, da parte del tribunale di Roma, del trattenimento dei migranti all’interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader, in Albania. I dodici migranti, sbarcati il 16 ottobre nel porto di Shengjin, dovranno fare dunque ritorno in Italia. Secondo i giudici, che riprendono una recente Sentenza della Corte di Giustizia europea, i loro Paesi di provenienza (Egitto e Bangaldesh) «non sono sicuri». Il presidente del Senato, Ignazio la Russa, non ha voluto commentare la decisione: «Sono rimasto molto, molto stupito. Lo stupore supera ogni commento». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un’ordinanza «inaccettabile e grave», frutto di «magistrati politicizzati». Dalla maggioranza forti critiche e toni di accusa per la mancata convalida, da parte del tribunale di Roma, del trattenimento deiall’interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader, in. I dodici, sbarcati il 16 ottobre nel porto di Shengjin, dovranno fare dunque ritorno in Italia. Secondo i giudici, che riprendono una recentedella Corte di Giustizia europea, i loro Paesi di provenienza (Egitto e Bangaldesh) «non sono sicuri». Il presidente del Senato, Ignazio la Russa, non ha voluto commentare la decisione: «Sono rimasto molto, molto stupito. Lo stupore supera ogni commento».

