Re Carlo è arrivato in Australia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Re Carlo è giunto con la regina Camilla a Sydney in Australia per iniziare la sua prima visita in un altro continente dopo la diagnosi di cancro d'inizio anno e l'esito "incoraggiante" (nelle parole dei medici) di una prima fase di cure ora sospese. Il sovrano 75enne e la consorte sono atterrati, dopo un estenuante volo di oltre 20 ore, nella città più popolosa del Paese, dove sono stati accolti da dignitari locali e alcuni bambini con dei fiori. Quotidiano.net - Re Carlo è arrivato in Australia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Reè giunto con la regina Camilla a Sydney inper iniziare la sua prima visita in un altro continente dopo la diagnosi di cancro d'inizio anno e l'esito "incoraggiante" (nelle parole dei medici) di una prima fase di cure ora sospese. Il sovrano 75enne e la consorte sono atterrati, dopo un estenuante volo di oltre 20 ore, nella città più popolosa del Paese, dove sono stati accolti da dignitari locali e alcuni bambini con dei fiori.

