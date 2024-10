Produzione settore metalmeccanico in crisi, 103mila lavoratori a rischio occupazione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il settore metalmeccanico italiano sta affrontando una crisi profonda. Basti pensare che oltre 103mila lavoratori sono coinvolti in crisi aziendali. Il settore, in altre parole, è nei guai per Produzione e occupazione. In particolare preoccupano crescenti l’automotive, la siderurgia e la termomeccanica. Lo sciopero nazionale dei metalmeccanici, con la partecipazione di 20mila manifestanti a Roma nella giornata del 18 ottobre, mette in luce l’urgenza di interventi governativi per evitare il collasso di un settore cruciale per l’economia nazionale. Le richieste dello sciopero nazionale del settore Il corteo metalmeccanico del 18 ottobre, iniziato a Roma da piazza Barberini e arrivato fino a piazza del Popolo, ha visto la partecipazione di lavoratori e leader sindacali di Cgil, Cisl e Uil, insieme a delegazioni internazionali. Quifinanza.it - Produzione settore metalmeccanico in crisi, 103mila lavoratori a rischio occupazione Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilitaliano sta affrontando unaprofonda. Basti pensare che oltresono coinvolti inaziendali. Il, in altre parole, è nei guai per. In particolare preoccupano crescenti l’automotive, la siderurgia e la termomeccanica. Lo sciopero nazionale dei metalmeccanici, con la partecipazione di 20mila manifestanti a Roma nella giornata del 18 ottobre, mette in luce l’urgenza di interventi governativi per evitare il collasso di uncruciale per l’economia nazionale. Le richieste dello sciopero nazionale delIl corteodel 18 ottobre, iniziato a Roma da piazza Barberini e arrivato fino a piazza del Popolo, ha visto la partecipazione die leader sindacali di Cgil, Cisl e Uil, insieme a delegazioni internazionali.

