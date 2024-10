Napoli incontra Tbilisi per il calendario Di Meo 2025

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)nel segno della Sirena, simbolo di Partenope, e della Pantera, ovvero «Il cavaliere dalla pelle di pantera» di Sota Rustaveli, poeta nazionale georgiano del XII secolo equivalente al nostro Dante. Sarà presentato sabato 19 ottobre al Mtatsminda Palace di(Georgia) ilDi Meo, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Massimo Listri è l’autore delle dodici foto che come da tradizione ogni anno sono dedicate a una città prescelta, in dialogo con. Ma cosa hanno in comune due luoghi apparentemente così distanti seppur sullo stesso 41esimo parallelo? Lo racconta unda collezione: intanto la parola vino nelle lingue occidentali deriva dalla voce georgiana (o proto-cartvelica) yvino.