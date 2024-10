Anteprima24.it - Mense, Palladino: “Straordinario merito di un’Amministrazione da record sul Pnrr”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Rivolgo un plauso al Settore Lavori Pubblici che ha intercettato un finanziamento importantissimo per la realizzazione di quattro locali perscolastiche. Non esistono corse a intestarsi meriti, resta però la straordinaria capacità che è dell’Amministrazione Mastella e dei tecnici a realizzare progetti validissimi che ci hanno permesso di raccogliere ilnazionale di finanziamenti sulin rapporto alla popolazione. Questo è unche tutti rivendichiamo con orgoglio come proprio di questa Amministrazione”, lo scrive in una nota il delegato alle Politiche scolastiche Marcello