"La mia carriera è arrivata alla fine". Kevin Strootman annuncia il ritiro

(Di venerdì 18 ottobre 2024) AGI - Rimasto senza squadra da questa estate, dopo l'ultima esperienza al Genoa,oggi sul suo account X il suodall'attività agonistica. Il 34enne centrocampista olandese, che con la sua nazionale ha collezionato 46 presenze, ha indossato la maglia della Roma dal 2013 al 2018 per poi essere ceduto,cifra di 25 milioni di euro, al Marsiglia. Dopo l'esperienza al PSV Eindhoven,, soprannominato 'la lavatrice' per la sua capacità di recuperare e 'ripulire' i palloni in mezzo al campo, si è allenato allo Sparta Rotterdam per poi tornare al Italia, a Cagliari e poi a Genova prima delchiude la sua lungadopo aver disputato, tra club nazionale, 485 partite tra i professionisti e realizzato 46 gol. Careers come to an end. Thank you football! pic.twitter.