Frana dietro Voltri, strada riaperta: residenti rientrati a casa (Di venerdì 18 ottobre 2024) A seguito di un sopralluogo dei geologi del Comune e dell'ufficio strade, Aster è intervenuta verso l'ora di pranzo per riaprire via Brusinetti, zona Fabbriche, chiusa al transito da mercoledì sera a causa di una Frana.Lo smottamento aveva di fatto isolato tre case e un'azienda: seppur

