(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel contesto turistico in continuo mutamento, lasi distingue per il suo impegno nel promuovere una visionee innovativa per il settore. Con un focus mirato sulla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delladi, l'associazione ha attuato strategie che favoriscono la sinergia tra enti pubblici e privati, contribuendo così al rilancio dellocale. Nella sua missione, lasfrutta le competenze di esperti nel campo, tra cui il Professor Felice Vertullo, il quale riveste un ruolo cruciale nel guidare le politiche turistiche della. Il ruolo strategico del marketing turistico Il Professor Felice Vertullo rappresenta una risorsa chiave per, grazie alla sua vasta esperienza accademica e professionale.