Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi venerdì 18 ottobre 2024 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Estrazioni del Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto oggi venerdì 18 ottobre 2024: numeri vincenti in diretta Estrazioni DEL Lotto oggi – Questa sera, venerdì 18 ottobre 2024, alle ore 20 vanno in scena le Estrazioni del Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L'estrazione numero 167 del 2024 è prevista alle ore 20 di oggi, venerdì 18 ottobre 2024. TPI segue estrazione Lotto, estrazione SuperenaLotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live.

Superenalotto - mister 90 milioni sparito. In tabaccheria ipotizzano : “Ha perso la schedina” - Al fortunato vincitore, tuttavia, Rosà manda un messaggio ed un augurio: “Non ho la curiosità di sapere chi sia, anche se, se si rivelasse un nostro cliente, sarei felicissimo di incontrarlo per stringergli la mano e congratularmi. Una battuta che però, in attesa della riscossione della vincita, battuta del tutto non è. (Caffeinamagazine.it)

Monteforte Irpino - vinti in totale 40.000 euro con il SuperEnalotto - Nuova vincita rilevante in Irpinia, questa volta alla Ricevitoria Limone di Monteforte Irpino. 000,00 euro (2. . . Il 2024 si conferma un anno particolarmente fortunato: giovedì sera, grazie al SuperEnalotto, sono stati centrati un 4Star e due 3Star, con un premio complessivo di circa 40. 224,00 euro a. (Avellinotoday.it)

Superenalotto - la dea bendata bacia Lesina : centrato un '5' da oltre 56mila euro - La giocata. . È festa però per un fortunato che ha centrato 1 punto 5 da 55. 165 di giovedì 17 ottobre, con il Jackpot che arriva a 19 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 18 ottobre 2024. . 844,85 euro. Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del cc n. (Foggiatoday.it)