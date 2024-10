Dalle Olimpiadi di Salt Lake al cartello di Sinaloa, ex snowboarder Ryan James Wedding ricercato dall’FBI (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ryan James Wedding, ex snowboarder olimpico canadese che parteciò ai Giochi di Salt Lake 2002, è attualmente una delle persone più ricercate del continente nordamericano. E’ infatto accusato di aver gestito un grosso giro di traffico di cocaina attraverso le Americhe e di aver ucciso quattro persone, hanno detto giovedì le autorità. Il 43enne è accusato negli Stati Uniti di gestione di un’impresa criminale, omicidio, cospirazione per lo spaccio di cocaina e altri crimini, hanno detto i pubblici ministeri statunitensi. L’FBI offre una ricompensa di 50.000 dollari per informazioni che portino all’arresto e all’estradizione di Ryan James Wedding, cittadino canadese che viveva in Messico ed è considerato un fuggitivo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), exolimpico canadese che parteciò ai Giochi di2002, è attualmente una delle persone più ricercate del continente nordamericano. E’ infatto accusato di aver gestito un grosso giro di traffico di cocaina attraverso le Americhe e di aver ucciso quattro persone, hanno detto giovedì le autorità. Il 43enne è accusato negli Stati Uniti di gestione di un’impresa criminale, omicidio, cospirazione per lo spaccio di cocaina e altri crimini, hanno detto i pubblici ministeri statunitensi. L’FBI offre una ricompensa di 50.000 dollari per informazioni che portino all’arresto e all’estradizione di, cittadino canadese che viveva in Messico ed è considerato un fuggitivo.

