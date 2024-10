Zanetti su Inter-Arabia Saudita: «Essenza è la crescita dei giovani» (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Inter ha chiuso un accordo con il Ministero degli Investimenti dell’Arabia Saudita per allargare il proprio mercato. Il vice-presidente Javier Zanetti si è espresso su ASharq Business. FUTURO – L’Inter allarga il suo mercato in Arabia Saudita. Il club nerazzurro ha l’obiettivo di aumentare il numero dei tifosi e rendere la città di Riyadh il suo centro di investimenti nel Medio Oriente. Il vice-presidente Javier Zanetti ne ha parlato in questo modo: «Fin dalla nostra prima visita qui Arabia Saudita ci ha colpito la passione che i giovani hanno per il nostro Club ed è per noi un onore riuscire a coinvolgerli sempre più all’Interno del mondo nerazzurro. Inter-news.it - Zanetti su Inter-Arabia Saudita: «Essenza è la crescita dei giovani» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’ha chiuso un accordo con il Ministero degli Investimenti dell’per allargare il proprio mercato. Il vice-presidente Javiersi è espresso su ASharq Business. FUTURO – L’allarga il suo mercato in. Il club nerazzurro ha l’obiettivo di aumentare il numero dei tifosi e rendere la città di Riyadh il suo centro di investimenti nel Medio Oriente. Il vice-presidente Javierne ha parlato in questo modo: «Fin dalla nostra prima visita quici ha colpito la passione che ihanno per il nostro Club ed è per noi un onore riuscire a coinvolgerli sempre più all’no del mondo nerazzurro.

