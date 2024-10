“Sono convinto che Balotelli al Genoa possa tornare ad essere il grande giocatore che è stato”: parla il presidente Zangrillo (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Balotelli? Non condivido chi ritiene che il suo arrivo possa scontentare chi è già in rosa. Sono convinto che Balotelli a Marassi possa ritornare il grande giocatore che è stato, è una sfida che mi toglie il sonno da qualche giorno”. Così Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha “annunciato” a Radio Sportiva il ritorno in Italia di Super Mario. Nulla di ufficiale, ovviamente, ma in città non si fa altro che parlare di lui nelle ultime settimane. Indiscrezioni che si Sono intensificate sempre di più, soprattutto dopo un inizio di stagione complicato per i rossoblù: “Se potessi con Mario non mollerei mai, a me piace un calcio romantico, di sogni, dove cogli quel fiore che non aspettavi. Credo che Super Mario potenzialmente sia stato il più grande numero 9 italiano degli ultimi vent’anni”. Ilfattoquotidiano.it - “Sono convinto che Balotelli al Genoa possa tornare ad essere il grande giocatore che è stato”: parla il presidente Zangrillo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “? Non condivido chi ritiene che il suo arrivoscontentare chi è già in rosa.chea Marassiriilche è, è una sfida che mi toglie il sonno da qualche giorno”. Così Albertodel, ha “annunciato” a Radio Sportiva il ritorno in Italia di Super Mario. Nulla di ufficiale, ovviamente, ma in città non si fa altro chere di lui nelle ultime settimane. Indiscrezioni che siintensificate sempre di più, soprattutto dopo un inizio di stagione complicato per i rossoblù: “Se potessi con Mario non mollerei mai, a me piace un calcio romantico, di sogni, dove cogli quel fiore che non aspettavi. Credo che Super Mario potenzialmente siail piùnumero 9 italiano degli ultimi vent’anni”.

