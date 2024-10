Ilrestodelcarlino.it - Sono 8 Hz in meno a fare la differenza:: "Vi dico perché"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Per il dottor Gianfilippo Renzi la 432 Hz è una musica di traslazione, un ponte tra la musica della natura e la musica che siamo abituati ad ascoltare, in maniera da renderla fruibile a tutti. Ma qualigli effetti e qualile differenze tra una frequenza 440 e una 432? "In fondosolo 8 Hz, eppureenormi – spiega – ele differenze che agiscono a livello biologico. Tutte le vibrazioni musicali, tutte, esercitano un effetto sugli organismi viventi. La musica 440, che è quella che ascoltiamo tutti i giorni, ci rende ipereccitabili, iperattivi, ma anche molto aggressivi. Questo non lo abbiamo scoperto adesso, lo sapevano già i tedeschi prima della Seconda Guerra Mondiale. Avevano sperimentato che facendo ascoltare musica h24 a dei soggetti, questi diventavano estremamente aggressivi".