Sky Sport Motori Weekend (17- 20 Ottobre) | F1 USA, MotoGP Australia, SBK, WRC e Ferrari Challenge

In arrivo un fine settimana da vivere dall'alba al tramonto su Sky (e in streaming su NOW) con Motomondiale, F1, SBK, WRC e Ferrari Challenge.

IL MOTOMONDIALE IN Australia – L'incredibile Weekend di Sky si apre con il Motomondiale e il Gran Premio d'Australia, live da Phillip Island. Nella notte tra giovedì e venerdì si inizia a scaldare i Motori con le prove libere, live dalle 23.55 per tutta la durata della notte. Nella notte tra venerdì e sabato,è tempo di qualifiche, con la lotta alla pole di MotoGP che scatterà all'1.45, mentre bisognerà attendere le 6 di sabato mattina per la Sprint. Nella notte tra sabato e domenica le gare: alle 2 Moto3, alle 3.15 Moto2 e alle 5 MotoGP (repliche alle 8, alle 9.30 e alle 16). Tutto il fine settimana sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini.

Motomondiale : Gp Australia. Martin "Mi aspetto un weekend insidioso" - "Mi piacerebbe trovare il mio primo successo qui, ma devo anche pensare a non perdere punti" PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - "Ci troviamo su una pista bellissima, forse la più bella su cui girare. Mi piacerebbe trovare il mio primo successo in Australia, ma devo anche pensare a non perdere punti in ott . (Ilgiornaleditalia.it)

