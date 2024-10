Roma si prepara al confronto decisivo con l’Inter: Dybala recuperato, incertezza per El Shaarawy (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con il big match contro l’Inter in avvicinamento, la A.S. Roma sta intensificando i preparativi per la sfida di domenica sera. La partita rappresenta un’opportunità cruciale per il club giallorosso di accumulare punti preziosi e accorciare le distanze con la zona UEFA Champions League. Complessivamente, l’atmosfera è carica di attesa, soprattutto considerando i recenti sviluppi riguardanti la formazione di José Mourinho. Dybala e Dovbyk: il ritrovato affiatamento in attacco La notizia più positiva per la Roma è senza dubbio il recupero di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, assente in alcune partite precedenti a causa di un infortunio, è tornato a disposizione del tecnico. La sua presenza in campo è fondamentale non solo per il valore tecnico che apporta alla squadra, ma anche per l’affiatamento che riesce a creare con gli altri attaccanti. Gaeta.it - Roma si prepara al confronto decisivo con l’Inter: Dybala recuperato, incertezza per El Shaarawy Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con il big match controin avvicinamento, la A.S.sta intensificando itivi per la sfida di domenica sera. La partita rappresenta un’opportunità cruciale per il club giallorosso di accumulare punti preziosi e accorciare le distanze con la zona UEFA Champions League. Complessivamente, l’atmosfera è carica di attesa, soprattutto considerando i recenti sviluppi riguardanti la formazione di José Mourinho.e Dovbyk: il ritrovato affiatamento in attacco La notizia più positiva per laè senza dubbio il recupero di Paulo. L’attaccante argentino, assente in alcune partite precedenti a causa di un infortunio, è tornato a disposizione del tecnico. La sua presenza in campo è fondamentale non solo per il valore tecnico che apporta alla squadra, ma anche per l’affiatamento che riesce a creare con gli altri attaccanti.

Roma : Dovbyk regolarmente in gruppo e punta l’Inter - L’allarme Artem Dovbyk in casa Roma sembra rientrato. Ivan Juric può dunque tirare un sospiro di sollievo, consapevole di poter affrontare i campioni d’Italia in carica forte dei suoi attaccanti titolari, visto che anche Paulo Dybala si è lasciato alle spalle il problema al flessore. The post Roma: Dovbyk regolarmente in gruppo e punta l’Inter appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Pruzzo ci crede : «Roma - la gara con l’Inter nel momento giusto» - ESORTAZIONE – A parlare in favore e in sostegno della Roma, prossima avversaria dei nerazzurri, l’ex attaccante giallorosso Roberto Pruzzo. Un test molto importante per entrambe le squadre. Su Radio Radio Mattino Sport e News, crede nel poter fare risultato domenica sera all’Olimpico: «Si può battere l’Inter, si possono fare dieci punti in quattro partite. (Inter-news.it)

Roma - Dybala recupera per l’Inter dopo l’infortunio? La situazione - Dybala è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo una settimana di lavoro differenziato a seguito di un infortunio, un risentimento muscolare al flessore che lo aveva costretto al forfait prima della gara con il Monza. Domenica sera, per la sfida contro l’Inter, giocherà quasi certamente dal primo minuto, sempre che il tecnico croato non decida di giocarsi la carta dell’ex bianconero a ... (Calcioweb.eu)