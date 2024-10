Raoul Bova e l’incidente che l’ha fatto finire in tribunale: cosa è successo? Ricostruzione dei fatti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Raoul Bova è stato protagonista di un incidente che l’ha fatto finire in tribunale. Sapete cosa è successo? Di seguito tutta la Ricostruzione dei fatti! Leggi anche: Raoul Bova e la moglie Rocio Munoz Morales stanno ancora insieme e sono felici: altro che crisi! Finito in tribunale con l’accusa di violenza privata, minacce e lesioni ai danni di un automobilista, Raoul Bova ha raccontato la sua versione dei fatti. Su Instagram, infatti, l’attore ha mostrato di essere sempre dalla parte delle donne, soprattutto in caso di comportamenti arroganti. Donnapop.it - Raoul Bova e l’incidente che l’ha fatto finire in tribunale: cosa è successo? Ricostruzione dei fatti Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)è stato protagonista di un incidente chein. Sapete? Di seguito tutta ladei! Leggi anche:e la moglie Rocio Munoz Morales stanno ancora insieme e sono felici: altro che crisi! Finito incon l’accusa di violenza privata, minacce e lesioni ai danni di un automobilista,ha raccontato la sua versione dei. Su Instagram, in, l’attore ha mostrato di essere sempre dalla parte delle donne, soprattutto in caso di comportamenti arroganti.

