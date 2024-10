PianoSophia, gran finale nel segno dei Ricordi (Di giovedì 17 ottobre 2024) gran finale per PianoSofia, rassegna ideata Silvia Lomazzi e Luca Ciammarughi; festival di musica e pensiero perché "la musica non è solo un passatempo ma un elemento determinante nello sviluppo spirituale dell’individuo". Apertasi nei giorni scorsi con due concerti nella Biblioteca Braidense, in collaborazione con l’Archivio storico Ricordi, la rassegna si chiude sabato e domenica con una serie di appuntamenti alla Fonderia Napoleonica Eugenia, nel cuore del quartiere Isola. Luca Ciammarughi (nella foto) ci racconta cosa ascolteremo. Maestro, qual è il tema-chiave di questa quinta edizione? "Quello del ricordo e della rêverie. Ilgiorno.it - PianoSophia, gran finale nel segno dei Ricordi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)per PianoSofia, rassegna ideata Silvia Lomazzi e Luca Ciammarughi; festival di musica e pensiero perché "la musica non è solo un passatempo ma un elemento determinante nello sviluppo spirituale dell’individuo". Apertasi nei giorni scorsi con due concerti nella Biblioteca Braidense, in collaborazione con l’Archivio storico, la rassegna si chiude sabato e domenica con una serie di appuntamenti alla Fonderia Napoleonica Eugenia, nel cuore del quartiere Isola. Luca Ciammarughi (nella foto) ci racconta cosa ascolteremo. Maestro, qual è il tema-chiave di questa quinta edizione? "Quello del ricordo e della rêverie.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elvis The Musical annuncia la serata finale del tour 2024 a Milano con uno spettacolo-concerto in stile anni Sessanta - Dopo il successo all’estero e in Italia, il documusical sulla vita e la mus . Si conclude a Milano, in data 25 ottobre 2024, il grande successo del tour del musical dedicato al cantante Elvis, in programma con una serata speciale al Teatro Arcimboldi con le musiche della superstar ‘Elvis Re del Rock’. (Ilgiornaleditalia.it)

Gran finale per "San michele in musica" : concerto e cena in onore di Giuseppe Verdi - 54 di Robert Schumann, e nel. Ultimo appuntamento della rassegna San Michele in Musica, venerdì 11 ottobre alle ore 19. . 30 presso il Complesso di San Michele, con il pianista Costantino Catena e l’Ensemble Salerno Classica che si esibiranno nel Concerto in la minore per pianoforte e orchestra, op. (Salernotoday.it)

Brescia : Al Lattepiù Live la finale di Musica da Bere - . . Musica da Bere, contest musicale indipendente per artisti e band emergenti, taglia il traguardo della 15ª edizione e si prepara per il gran finale, che andrà in scena sabato 19 ottobre al Lattepiù Live di Brescia. Sul palco dello storico locale bresciano, punto di riferimento per la musica live e. (Bresciatoday.it)