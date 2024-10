Meloni smonta le fake news della sinistra (e dei medici): “Alla Sanità 6 miliardi in più in 2 anni” (Di giovedì 17 ottobre 2024) La lettura dei giornali, un rapido consulto con l’ufficio stampa, poi le poche righe messe giù, sui social, per smentire le fake news lette e ascoltate dalle opposizioni. Giorgia Meloni passa direttamente ai numeri. “Sento molte falsità in queste ore su Sanità e legge di Bilancio. E allora facciamo ancora più chiarezza: +6,4 miliardi per la Sanità in due anni (+2,37 miliardi nel 2024 e +4,12 miliardi nel 2025). Record della storia d’Italia per il fondo sanitario nazionale: 136,48 miliardi nel 2025 e 140,6 miliardi nel 2026. Questi i numeri. Il resto sono mistificazioni”, scrive il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La risposta è anche ai medici italiani, che annunciano proteste al momento senza alcun fondamento. Secoloditalia.it - Meloni smonta le fake news della sinistra (e dei medici): “Alla Sanità 6 miliardi in più in 2 anni” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La lettura dei giornali, un rapido consulto con l’ufficio stampa, poi le poche righe messe giù, sui social, per smentire lelette e ascoltate dalle opposizioni. Giorgiapassa direttamente ai numeri. “Sento molte falsità in queste ore sue legge di Bilancio. E allora facciamo ancora più chiarezza: +6,4per lain due(+2,37nel 2024 e +4,12nel 2025). Recordstoria d’Italia per il fondo sanitario nazionale: 136,48nel 2025 e 140,6nel 2026. Questi i numeri. Il resto sono mistificazioni”, scrive il presidente del Consiglio, Giorgia. La risposta è anche aiitaliani, che annunciano proteste al momento senza alcun fondamento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Soldi dei cittadini per i poster anti-Meloni : 2 - 5 milioni di euro stanziati da De Luca per spacciare fake news - Se ha proprio la necessità di aumentare ancor di più il suo ego, De Luca stampi dei manifesti ma con il simbolo del Pd e pagandoli di tasca propria o facendoseli pagare dal suo partito”. Altri soldi pubblici sprecati per farsi pubblicità. Due milioni e mezzo di euro, in tre mesi, per fare politica, per attaccare Giorgia Meloni e il suo governo sulla sanità e sulla riforma dell’autonomia ... (Secoloditalia.it)

Meloni : “Più tasse è una fake news della sinistra - noi le abbassiamo”. Il video dell’intervista al Tg5 - Lo stato di salute della maggioranza di governo “è più solido oggi di quando abbiamo cominciato” due anni fa, ha detto anche Meloni nell’intervista al Tg5. Meloni al Tg5 ricorda il buco del superbonus: è costato 120 miliardi Il presidente del Consiglio ricorda al direttore del Tg5 la situazione ereditata dai governi Conte e Draghi. (Secoloditalia.it)

Meloni : “Più tasse con la manovra? È una fake news - noi le abbassiamo” - Lo ha detto, parlando di manovra, la premier Giorgia Meloni in un’intervista al Tg5. ROMA – “Quella delle tasse per tutti è un’altra fake news perché lei ha visto che questo governo le tasse le abbassa. L'articolo Meloni: “Più tasse con la manovra? È una fake news, noi le abbassiamo” sembra essere il primo su L'Opinionista. (Lopinionista.it)