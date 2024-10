Ilrestodelcarlino.it - Lotta tumori in Emilia Romagna, sui treni visite gratis: ecco quando

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Bologna, 17 ottobre 2024 – Per tutto il mese di ottobre, dal lunedì al venerdì, i viaggiatori a bordo deiFrecce, Regionali e Intercity nelle diverse Regioni di Italia potranno usufruire gratuitamente di un servizio di informazione e consulenza sulla prevenzione oncologica a cura di medici specialisti messi in campo da Aiom in collaborazione con Fondazione IncontraDonna. I sanitari saranno su un treno al giorno che percorre la nostra penisola: qui la lista delle tratte dove sarà possibile usufruire del servizio. Diciotto complessivamente ialta velocità sulla rotta Roma – Milano/Torino con fermate a Bologna Centrale e ReggioAV, su cui stanno viaggiando volontari e medici. I prossimi appuntamenti con il Frecciarosa insaranno venerdì 25, martedì 29 e mercoledì 30 ottobre.