Leader Ue:nuova direttiva sui rimpatri (Di giovedì 17 ottobre 2024) 22.15 I Leader Ue chiedono alla Commissione europea di presentare "una nuova proposta legislativa con urgenza" sui rimpatri. Nel documento a conclusione del vertice si chiede un'azione determinata a tutti i livelli per facilitare e accelerare i rimpatri dall'Unione europea utilizzando tutte le politiche,strumenti e mezzi pertinenti dell'Ue tra cui diplomazia,sviluppo,commercio e visti". "Dovrebbero inoltre essere considerate vie innovative per contrastare la migrazione irregolare, in linea con la legge Ue e internazionale", aggiungono. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) 22.15 IUe chiedono alla Commissione europea di presentare "unaproposta legislativa con urgenza" sui. Nel documento a conclusione del vertice si chiede un'azione determinata a tutti i livelli per facilitare e accelerare idall'Unione europea utilizzando tutte le politiche,strumenti e mezzi pertinenti dell'Ue tra cui diplomazia,sviluppo,commercio e visti". "Dovrebbero inoltre essere considerate vie innovative per contrastare la migrazione irregolare, in linea con la legge Ue e internazionale", aggiungono.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Leader Ue chiedono un nuova direttiva urgente sui rimpatri - I leader Ue chiedono alla Commissione europea di presentare "una nuova proposta legislativa con urgenza" sui rimpatri. "Dovrebbero inoltre essere considerate vie innovative per contrastare la migrazione irregolare, in linea con la legge Ue e internazionale", aggiungono i leader. "Il Consiglio europeo - si legge nelle conclusioni del vertice - chiede un'azione determinata a tutti i livelli per ... (Quotidiano.net)

"Riprendere gli attacchi suicidi" : Il leader di Hamas è vivo e detta la nuova linea - Yahya Sinwar al sicuro nascosto in un tunnel a Gaza. I ritardi delle comunicazioni nel gruppo, tuttavia, renderebbero sempre più difficile la guida dell'organizzazione e la diffusione delle istruzioni. (Ilgiornale.it)

Verona-Venezia - DUDA titolare. Zanetti punta nuovamente sulla leadership del centrocampista slovacco - Le ultime sulle possibili scelte di Paolo Zanetti in vista di Verona-Venezia, con la possibilità di vedere Duda titolare. Venezia staccato di 2 lunghezze, penultimo in classifica. I dettagli Verona punti 6, in questo momento fuori dalla zona pericolo. Il derby del Veneto di domani sera si annuncia acceso, con due formazioni che forse hanno […]. (Calcionews24.com)