La Corea del Nord dichiara ufficialmente la Corea del Sud "stato ostile" nella sua Costituzione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente revisione della Costituzione della Corea del Nord ha portato a una nuova definizione ufficiale della Corea del Sud come "stato ostile". Questa decisione, approvata dal Parlamento di Pyongyang, segna un ulteriore passo nelle già tese relazioni tra le due nazioni, che sono tecnicamente ancora in stato di guerra dal conflitto del 1950-1953. La notizia, riportata dall'agenzia di stampa KCNA, suscita preoccupazioni internazionali e mette in evidenza la crescente militarizzazione della società NordCoreana sotto la guida di Kim Jong Un. La definizione di nemico nella Costituzione NordCoreana La proposta di classificare la Corea del Sud come nemico principale della Corea del Nord è stata avanzata per la prima volta da Kim Jong Un alla fine del 2023.

