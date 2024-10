Quifinanza.it - Il Twiga di Briatore è in vendita, addio a tutti i locali: Del Vecchio pronto all’acquisto

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Flaviovende il. Di fatto sta per concludersi un’epoca anche se ciò non vuol dire che il grande impero costruito andrà morendo. Se dici, pensi al celebre imprenditore italiano, da decenni legato a numerosiVip e alla Formula 1, tra le altre cose. Il discorso sarà diverso tra non molto, ma il marchio avrà ancora vita. Il passaggio di mano del beach club della Versilia, e non solo, è però ormai inevitabile.vende ilLa notizia è divenuta rapidamente virale, com’è comprensibile, anche se non si ha un’idea ben precisa di come si delineerà la. Non è da escludere, infatti, che il ben noto imprenditore si limiti a cedere la quota di controllo in suo possesso. Un passo indietro netto, stando a quanto anticipato da Il Giornale, che ha rapidamente attirato le attenzioni di molti. Sul suo tavolo sarebbero infatti giunte di già ben tre offerte.