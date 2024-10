Hellas Verona: bollettino medico (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo la pausa per le Nazionali, l'Hellas Verona ospiterà nella serata di lunedì il Monza (ore 18.30), nel match valido come ottava giornata del cmapionato di Serie A. Intanto dall'infermeria non arrivano buone notizie. La società gialloblù, infatti, ha comunicato che il calciatore Martin Frese Veronasera.it - Hellas Verona: bollettino medico Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo la pausa per le Nazionali, l'ospiterà nella serata di lunedì il Monza (ore 18.30), nel match valido come ottava giornata del cmapionato di Serie A. Intanto dall'infermeria non arrivano buone notizie. La società gialloblù, infatti, ha comunicato che il calciatore Martin Frese

Hellas Verona vs Monza : le probabili formazioni - Contro i brianzoli l 'occasioni per allontanarsi ancora dalla zona salvezza. Nesta Indisponibili: Cragno, Vignato, Gagliardi, Sensi, Turati DOVE VEDERLA IN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn lunedì 21 ottobre 2023 alle ore 20. 45 presso lo stadio Bentegodi. Zanetti Indisponibili: Serdar, Alidou, Harroui, MONZA(3-4-2-1): Turati, Izzo, Pablo Mari, Carboni, ...

Optima Italia è il nuovo Premium Partner dell'Hellas Verona - La Optima Italia è orgogliosa di annunciare la nuova partnership con l'Hellas Verona, in virtù della quale diventa Premium Partner del Club per la stagione 2024/2025. Inoltre, la collaborazione prevede iniziative sui social media ed esperienze esclusive, pensate per coinvolgere attivamente i supporter.

Calciomercato.com – Lazio - occhi su un altro gioiello dell'Hellas Verona : Baroni punta Reda Belahyane. Il costo|Calciomercato - Quest'anno, con Paolo Zanetti, è diventato insostituibile, giocando sei partite su sette per tutti i novanta minuti. La Lazio ci sta pensando, anche perché sa che la concorrenza potrebbe crescere da qui a gennaio se Belahyane confermasse le cose buone fatte vedere in questo avvio.