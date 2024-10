Giallo di Vignale, l'avvocato di Chiara: "La misura cautelare non è anticipazione della pena" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il tribunale del Riesame di Bologna ha disposto il carcere per Chiara Petrolini, la 21enne ai domiciliari con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere dopo il ritrovamento dei due corpicini dei neonati, nel giardino della villetta di Traversetolo, in provincia di Parma. Il Riesame ha Parmatoday.it - Giallo di Vignale, l'avvocato di Chiara: "La misura cautelare non è anticipazione della pena" Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il tribunale del Riesame di Bologna ha disposto il carcere perPetrolini, la 21enne ai domiciliari con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere dopo il ritrovamento dei due corpicini dei neonati, nel giardinovilletta di Traversetolo, in provincia di Parma. Il Riesame ha

Chiara Petrolini - le fibre sul corpo del primo figlio e il giallo delle forbici. Oggi l'interrogatorio di garanzia - Il caso dei neonati morti a Traversetolo potrebbe avere una svolta imminente, con l?interrogatorio di garanzia di Chiara Petrolini, la 22enne madre dei due bambini trovati morti, fissato per...

