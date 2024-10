Lanotiziagiornale.it - Frode all’Ue e corruzione, terremoto a Trapani dove sono state emesse 14 misure cautelari. Disposti i domiciliari per l’ex senatore Papania

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un presunto giro die anche una. Ci sarebbe tutto questo dietro l’inchiesta, condotta dalla Procura Europea e dai pm di Marsala, che ha portato a un sequestro da 9 milioni di euro, oltre all’emissione di 4 provvedimenti di arrestiinterdittive. Tra i nomi dell’inchiesta spicca quello delAntonio, finito gli arresti. Stando a quanto riporta l’Ansa, l’inchiesta riguarda due centri di formazione. Gli indagati avrebbero utilizzato indebitamente più di 8,7 milioni di euro del Fondo sociale europeo (FSE) destinati alla formazione professionale, utilizzando il denaro per effettuare spese personali e per sostenere il movimento politico di, fondato qualche anno fa e chiamato “Valore, Impegno e Azione”. In tutto leeseguite dalla Guardia di Finanza di14.