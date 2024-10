Lanazione.it - Follo, in arrivo un’altra antenna. Scatta la protesta dei residenti

(Di giovedì 17 ottobre 2024) E sono tre. A Pian diè pronta per essere issata una nuova stazione radio base per il potenziamento della rete di telefonia mobile. Un’installazione, quella che dovrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, che segue quelle già portate a termine in via San Martino, in un’area privata a ridosso del parco e dello stadio comunale, e in via San’Isidoro, caratterizzate da forti proteste (rimaste inascoltate) da parte della popolazione. Mal di pancia e lamentele che non mancheranno quasi certamente anche per la posa di questa nuova, che troverà posto sulla copertura di una palazzina di via Gramsci.