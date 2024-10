Finisce fuori strada con l'auto: un ferito (Di giovedì 17 ottobre 2024) Incidente sulla Massese, poco dopo le 15:30. In località Berzola, nei pressi di Langhirano, per cause ancora in corso d'accertamento un’auto è finita fuori strada. Sono intervenuti i soccorsi del 118. Le ferite riportate sono state giudicate mediamente gravi, con il conducente trasportato al Parmatoday.it - Finisce fuori strada con l'auto: un ferito Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Incidente sulla Massese, poco dopo le 15:30. In località Berzola, nei pressi di Langhirano, per cause ancora in corso d'accertamento un’è finita. Sono intervenuti i soccorsi del 118. Le ferite riportate sono state giudicate mediamente gravi, con il conducente trasportato al

Nuovi fuoristrada per il reparto carabinieri nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga - Questa fornitura sostituisce i veicoli precedenti, ora dismessi, con mezzi che presentano un impatto ambientale ridotto. Giampiero Costantini, Comandante del Comando Regione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, ha evidenziato come questi veicoli siano destinati a migliorare il servizio di prossimità ai cittadini, specialmente in territori spesso remoti. (Gaeta.it)

Incidente stradale a Bibbiena : auto fuori strada - intervengono i Vigili del fuoco - Il conducente, rimasto intrappolato all’interno del veicolo, è stato estratto grazie all’intervento rapido dei Vigili del Fuoco ed è stato successivamente affidato al personale sanitario giunto sul posto. Anche la Polizia Municipale di Bibbiena è intervenuta per gestire la situazione e garantire la sicurezza nell’area dell’incidente. (Lortica.it)

Ambulanza slitta e finisce parzialmente fuori strada : vigili del fuoco in azione - Allarme nella notte tra mercoledì e giovedì a Genova in via Superiore Rosata, in zona Montelungo (nell'entroterra), a causa di un'ambulanza finita parzialmente fuori strada. È successo verso le 2,20 del mattino: il mezzo, che non aveva ancora pazienti a bordo, stava salendo sulla strada in... (Genovatoday.it)