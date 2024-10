Gaeta.it - Emergente crisi meteorologica nel levante ligure: allerta e misure a Chiavari e Lavagna

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un'ondata di maltempo sta attanagliando il centro-, provocando gravi disagi e preoccupazioni in diverse località, tra cui. Il Comune diha emesso un avviso dia causa della piena del fiume Entella, una situazione di emergenza per la quale è stata diramata una raccomandazione chiara ai cittadini. È fondamentale rimanere informati sulle evoluzioni meteorologiche e le relativeadottate dalle autorità per garantire la sicurezza della popolazione. Situazione meteo eA fronte dell'intensa perturbazione, il Comune diha segnalato una fase diper la piena del fiume Entella. Le autorità comunali hanno invitato i residenti a evitare piani stradali o sottostradali, esortandoli a spostarsi verso i piani superiori degli edifici o ad allontanarsi dalle aree a rischio.