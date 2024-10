Bagnaia "In Australia possiamo vincere ma non correremo rischi" (Di giovedì 17 ottobre 2024) "La cosa più importante sarà capire che pneumatici montare in base alle sessioni di prova e alle condizioni meteo". PHILLIP ISLAND (Australia) - "Non ho mai vinto su questo circuito, ma ricordo di aver avuto una buona chance in Moto3. In Moto2, invece, nei due anni, è stato un disastro. Lo scorso an Ilgiornaleditalia.it - Bagnaia "In Australia possiamo vincere ma non correremo rischi" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) "La cosa più importante sarà capire che pneumatici montare in base alle sessioni di prova e alle condizioni meteo". PHILLIP ISLAND () - "Non ho mai vinto su questo circuito, ma ricordo di aver avuto una buona chance in Moto3. In Moto2, invece, nei due anni, è stato un disastro. Lo scorso an

MotoGP - il GP d’Australia sarà il primo dei quattro atti della “Sfida finale” tra Martin e Bagnaia - Già, perché ci sono anche le variabili impazzite da tenere in considerazione. La domanda è se si tratterà di Jorge Martin o di Francesco Bagnaia, attualmente separati da soli 10 punti. Uno dei due festeggerà un trionfo, l’altro sarà costretto a curare una dolorosa ferita. In generale, però, sono sostanzialmente alla pari. (Oasport.it)

MotoGP GP Australia 2024 - Marquez : “Martin e Bagnaia alzeranno ancora l’asticella” - “Affronto il weekend con ottimismo, anche se dovremo vedere come sarà l’asfalto nuovo: ci sono stati dei cambiamenti, e durante le prove li verificheremo. Così Marc Marquez presenta il weekend del GP d’Australia 2024 di MotoGP. Quest’anno l’obiettivo era vincere una gara, ne ho vinte due. Prevedo un weekend in cui Martin e Bagnaia alzeranno ulteriormente l’asticella, si stanno giocando il titolo ... (Sportface.it)