"80 Voglia di… 80!", anteprima nazionale del musical con Manuel Mercuri a Ortona (Di giovedì 17 ottobre 2024) "80 Voglia di 80!", un viaggio entusiasmante e colorato attraverso i mitici anni Ottanta è il musical che andrà in scena in anteprima al teatro Tosti di Ortona venerdì 25 ottobre alle ore 21 e domenica 27 ottobre alle ore 18.La regia e le coreografie sono di Fabrizio Angelini, il direttore Chietitoday.it - "80 Voglia di… 80!", anteprima nazionale del musical con Manuel Mercuri a Ortona Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) "80di 80!", un viaggio entusiasmante e colorato attraverso i mitici anni Ottanta è ilche andrà in scena inal teatro Tosti divenerdì 25 ottobre alle ore 21 e domenica 27 ottobre alle ore 18.La regia e le coreografie sono di Fabrizio Angelini, il direttore

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Unknown 9: Awakening – Recensione - Unknown 9: Awakening | Recensione | Un action adventure game con un buona storia, un'attrice famosa e troppe lacune. (thegamesmachine.it)

Le parole del Team Principal Ferrari, Fred Vasseur, per l’anteprima del GP Stati Uniti 2024 - La Ferrari si presenta ad Austin per la ripartenza del mondiale dopo tre settimane di sosta. Ecco le parole del Team Principal, Fred Vasseur, in vista del GP Stati Uniti 2024: “Con la gara di Austin i ... (p300.it)

Tananai e il nuovo album, CalmoCobra. «Voglio fare musica senza farmi travolgere» - Il 18 ottobre esce CalmoCobra, il nuovo lavoro di Tananai. Non solo un album, ma una vera e propria dichiarazione d'intenti ... (gqitalia.it)