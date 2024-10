Vittoria Ceretti “porta” Leonardo DiCaprio allo show Victoria’s Secret: l’omaggio nascosto nel look (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Vittoria Ceretti è stata tra le grandi protagoniste del Victoria's Secret Fashion show, sulla cui passerella ha ricoperto l'ambito ruolo di angelo. Nel backstage, inoltre, ha rivelato un piccolo omaggio al compagno Leonardo DiCaprio: ecco di cosa si tratta. Fanpage.it - Vittoria Ceretti “porta” Leonardo DiCaprio allo show Victoria’s Secret: l’omaggio nascosto nel look Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)è stata tra le grandi protagoniste del Victoria'sFashion, sulla cui passerella ha ricoperto l'ambito ruolo di angelo. Nel backstage, inoltre, ha rivelato un piccolo omaggio al compagno: ecco di cosa si tratta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio romantici in bici a noleggio (e senza Rolls Royce) - Anche i loro look erano decisamente low-profile: piumino blu scuro, sneakers da corsa, cappellino da baseball e mascherina anti-smog per lui, felpa con cappuccio, jeans, occhiali da sole e giacca in stile militare per lei. A Roma i due hanno cenato in un ristorante extra-lusso con amici e con i genitori di Ceretti. (Dilei.it)

Leonardo DiCaprio : la vacanza romana con Vittoria Ceretti dimostra che lei non è come le altre fidanzate del divo. I 3 indizi che fanno una prova - Al di là dello scherzo, però, il fatto vero è che Ceretti non ha “bisogno” della popolarità dell’attore 49enne. E proprio qui i due sono stati sorpresi mentre si coccolavano seduti sui gradini ammirando il panorama. Tre indizi fanno una prova, no? Eccoli. GUARDA LE FOTO Italians do it better: da Jessica Chastain a Leonardo DiCaprio, gli amori italiani ... (Amica.it)

Leonardo Di Caprio a Roma con la fidanzata Vittoria Ceretti - bodyguard usano i laser blu accecanti contro i paparazzi - VIDEO - Leonar . Leonardo DiCaprio è stato avvistato a Roma mentre cenava ai tavolini all'aperto di un ristorante del centro, a due passi da via Giulia. Per evitare gli scatti dei fotografi, i bodyguard dell'attore hanno utilizzato un laser con una luce accecante per gli obiettivi delle macchine fotografiche. (Ilgiornaleditalia.it)